На п'яти пляжах Києва не рекомендується купатись через зафіксоване перевищення індексу лактозопозитивної кишкової палички.

Про це повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби у столиці.

“У пробах води з водойм відібраних на пляжах Києва зафіксовано перевищення індексу лактозопозитивної кишкової палички“, – йдеться в повідомленні.

Зокрема, перевищення виявили у воді на пляжах “Троєщина“, “Веселка“, “Тельбін“, “Вербний“ та “Пуща-Водиця“.

Зазначається, що цими пляжами рекомендується користуватися виключно як зонами відпочинку населення – без купання. Відновити можливість купання слід після доведення цих показників до нормативних значень.

Санітарно-мікробіологічні та санітарно-хімічні дослідження проб води в місцях масового відпочинку населення на водних об’єктах Києва, де можливий відпочинок із купанням, були проведені Державною установою “Київський міський центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України“.