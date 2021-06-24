Про це повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби у столиці.
“У пробах води з водойм відібраних на пляжах Києва зафіксовано перевищення індексу лактозопозитивної кишкової палички“, – йдеться в повідомленні.
Зокрема, перевищення виявили у воді на пляжах “Троєщина“, “Веселка“, “Тельбін“, “Вербний“ та “Пуща-Водиця“.
Зазначається, що цими пляжами рекомендується користуватися виключно як зонами відпочинку населення – без купання. Відновити можливість купання слід після доведення цих показників до нормативних значень.
Санітарно-мікробіологічні та санітарно-хімічні дослідження проб води в місцях масового відпочинку населення на водних об’єктах Києва, де можливий відпочинок із купанням, були проведені Державною установою “Київський міський центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України“.
- Нагадаємо, у столиці України стартував купальний сезон. Для відпочинку киян та гостей міста підготували 14 пляжів.