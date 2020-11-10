Якби парламентські вибори відбувалися вже найближчим часом, то до Верховної Ради могли б пройти 4 партії. При цьому рейтинг пропрезидентської політсили "Слуга народу" становить менше 28%.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 30 жовтня по 5 листопада 2020 року.

Так, за “Слугу народу” готові проголосувати 27,9% опитаних (серед тих, хто визначився з вибором і готовий йти на дільниці).

Варто відзначити, що, згідно з опитуваннями Центру Разумкова, в серпні підтримка “Слуги народу” становила 29,5%, а в липні – 34,1%. Відтак, з липня рівень підтримки партії знизився на 6,2%.

За партію “Європейська Солідарність” зараз готові проголосувати 21,2% опитаних (серед тих, хто визначився і голосуватиме). У серпні у “ЄС” було 15,5% підтримки, а в липні – 15,1%. Таким чином, з липня рейтинг “Європейської Солідарності” виріс на 6,1%.

Партію “Опозиційна платформа – За життя” готові підтримати 16,5% респондентів (у серпні було 21,7%, в липні – 19,1%). З серпня рейтинг партії знизився на 5,2%.

За ВО “Батьківщина” зараз готові проголосувати 8,2% респондентів (у серпні було 11,5%, в липні – 8,4%). З серпня рейтинг партії знизився на 3,3%.

Відтак, у Парламент могли б пройти “Слуга народу”, “Європейська Солідарність”, ОПЗЖ і “Батьківщина”.

На межі подолання 5-відсоткового бар’єру зараз знаходиться партія “Сила і честь” Ігоря Смешка. Наразі політсилу готові підтримати 4,8% респондентів (у серпні було 4,6%, в липні – 3,7%).

Водночас партія “Голос”, яка в 2019 році пройшла до Верховної Ради, зараз має 2,6% підтримки (в серпні було 1,8%, а в липні – 1,9%).

Як відомо, на парламентських виборах у 2019 році “Слуга народу” набрала 43,16% голосів у багатомандатному окрузі, ОПЗЖ – 13,05%, “Батьківщина” – 8,18%, “Європейська Солідарність” – 8,1%, “Голос” – 5,82%.

Дослідження проведено методом інтерв’ю “віч-на-віч” за місцем проживання респондентів. Було опитано 2020 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму і окупованих територій Донецької і Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.