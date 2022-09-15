В уряді Швеції другою за чисельністю мандатів у парламенті політичною силою стала ультраправа партія "Шведські демократи". Після цього про свою відставку з посади прем'єр-міністерки заявила Магдалена Андерссон, яка представляє соціал-демократів.

Про це повідомив журналіст Віталій Портников у колонці “Еспресо“.

Швецький уряд буде формувати коаліцію, яка розраховує на підтримку “Шведських демократів”. Поки вони не в уряді, але розраховують на підтримку під час голосування за нову владу.

За даними CNN, Поміркована партія, ультраправі “Шведські демократи” і християнські демократи отримають на трьох 176 місць проти 173 місць у лівоцентристів. Голова Поміркованої партії Швеції Ульф Крістерсон планує розпочати роботу з формування нового уряду.

За словами журналіста, у Швеції спостерігачі бачать справжню електоральну революцію. Річ у тім, що ультраправа партія стала другою політичною силою після соціал-демократів. Активісти партії відомі гаслами, які мають ксенофобські та антисемітські настрої, а також виступають за перегляд традиційної міграційної політики країни.

Раніше жодна політична партія Швеції, яка себе поважала, не співпрацювала з ультраправими. Проте зараз без підтримки “Шведських демократів” правоцентристи не мають шансу заснувати уряд, а значить бар’єр зруйновано.

“Саме жага влади й призвела до найбільшого морального компромісу у політичній історії країни”, — пише Портников.