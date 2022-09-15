Про це повідомив журналіст Віталій Портников у колонці “Еспресо“.
Швецький уряд буде формувати коаліцію, яка розраховує на підтримку “Шведських демократів”. Поки вони не в уряді, але розраховують на підтримку під час голосування за нову владу.
За даними CNN, Поміркована партія, ультраправі “Шведські демократи” і християнські демократи отримають на трьох 176 місць проти 173 місць у лівоцентристів. Голова Поміркованої партії Швеції Ульф Крістерсон планує розпочати роботу з формування нового уряду.
За словами журналіста, у Швеції спостерігачі бачать справжню електоральну революцію. Річ у тім, що ультраправа партія стала другою політичною силою після соціал-демократів. Активісти партії відомі гаслами, які мають ксенофобські та антисемітські настрої, а також виступають за перегляд традиційної міграційної політики країни.
Раніше жодна політична партія Швеції, яка себе поважала, не співпрацювала з ультраправими. Проте зараз без підтримки “Шведських демократів” правоцентристи не мають шансу заснувати уряд, а значить бар’єр зруйновано.
“Саме жага влади й призвела до найбільшого морального компромісу у політичній історії країни”, — пише Портников.
Подібний феномен зафіксовано в Італії, де на парламентських виборах близька до перемоги ультраправа партія “Брати Італії”, яку називають постфашистською. Політсила очолює правоцентристську коаліцію, яка відома симпатіями до політики Володимира Путіна.
Проте лідер “Братів Італії” Джорджа Мелоні має намір стати головою уряду, а не претендує на підтримку правоцентристів, як у Швеції.
“Для України це добре, бо “Брати” – прихильники НАТО та вороги Путіна. Саме тому Джорджа Мелоні на чолі уряду врівноважуватиме Берлусконі та Сальвіні, які робитимуть все можливе для пом’якшення санкцій проти Росії та відмови від військової допомоги Україні”, — зазначено у повідомленні.
Проте здебільшого ультраправі в Європі виступають проти НАТО та Євросоюзу. Більшість з них дотримується політики добрих стосунків із Москвою. Віталій Портников зазначив, що повторений досвід у Швеції в інших країнах ЄС може мати жахливі наслідки.
“Наприклад, у Німеччині правим не складно прийти до влади, якщо відмовитись від табу на співпрацю з “Альтернативою для Німеччини”. В Австрії до уряду знову можуть повернутися ультраправі з Партії Свободи, відомі своїми добрими стосунками з Кремлем”, — додав він.
Внаслідок цього за кілька років більша частина урядів Євросоюзу може схилятися до взаєморозуміння з Москвою на фінансових та ідеологічних міркуваннях. Журналіст заявив, що “ефект шведських виборів для майбутнього Європи може виявитися руйнівним”.
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