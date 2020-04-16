На Великодні свята правоохоронці у посиленому режимі контролюватимуть дотримання карантинних обмежень у Києві.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

“У святкові дні посилену службу нестимуть правоохоронці. Вони будуть контролювати дотримання правил обмежень у публічних місцях: парках, скверах, біля храмів”, – наголосив Кличко.

Він поінформував, що з початку дії обмежень у Києві поліція склала вже майже 900 протоколів стосовно порушників карантину.

Кличко зазначив, що згідно з прогнозами медиків та експертів, “після свят може статися різке зростання кількості хворих на коронавірус”. За словами мера Києва, саме тому потрібно дотримуватися карантину – щоб “запобігти такому сценарію, не допустити колапсу в лікарнях”.

“Я звертаюся до киян і до всіх українців: не їдьте без необхідності нікуди на свята. Не йдіть до церкви, не гуляйте в парках! Це – ваша безпека і ваше життя!” – заявив Кличко.

(На відео – з 4:50)