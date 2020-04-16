Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.
“У святкові дні посилену службу нестимуть правоохоронці. Вони будуть контролювати дотримання правил обмежень у публічних місцях: парках, скверах, біля храмів”, – наголосив Кличко.
Він поінформував, що з початку дії обмежень у Києві поліція склала вже майже 900 протоколів стосовно порушників карантину.
Кличко зазначив, що згідно з прогнозами медиків та експертів, “після свят може статися різке зростання кількості хворих на коронавірус”. За словами мера Києва, саме тому потрібно дотримуватися карантину – щоб “запобігти такому сценарію, не допустити колапсу в лікарнях”.
“Я звертаюся до киян і до всіх українців: не їдьте без необхідності нікуди на свята. Не йдіть до церкви, не гуляйте в парках! Це – ваша безпека і ваше життя!” – заявив Кличко.
(На відео – з 4:50)
- За минулу добу коронавірус COVID-19 підтвердили ще у 32 жителів Києва. Всього в столиці вже 644 підтверджені випадки захворювання.
- 31% киян не підтримують рішення уряду про заборону гуляти в парках, скверах та прибережних зонах. Про це йдеться в опитуванні соціологічної групи “Рейтинг”.