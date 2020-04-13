На Великдень статую Христа-Спасителя в Ріо «одягли» в халат лікаря: фото

Про це повідомляє агентство AFP.
Вчора, 12 квітня, християни західного обряду відзначали Великдень. У цей день статуя Христа-Спасителя в Ріо-де-Жанейро, Бразилія була “одягнена” в медичний халат.
Також статуя була підсвічена зображеннями передових медичних працівників, які борються з пандемією коронавірусу по всьому світу. При цьому рука Христа-Спасителя була підсвічена слоганом “Залишайся вдома” (“Fique Em Casa”).
Крім цього, на Христа-Спасителя були спроектовані зображення прапорів країн, які постраждали від пандемії, і слова подяки медикам різними мовами світу.
- У Сполучених Штатах Америки від коронавірусу COVID-19 померли вже більше 22 тисяч людей.
- Станом на 13 квітня, в Україні серед 3 102 інфікованих коронавірусом COVID-19 530 медичних працівників.