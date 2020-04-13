Covid-19 Україна

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На Великдень статую Христа-Спасителя в Ріо «одягли» в халат лікаря: фото

Бразильську статую Христа-Спасителя "одягнули" в медичну форму в пасхальну неділю в знак солідарності з лікарями, які борються з пандемією COVID-19.

Понеділок, 13 квітня 2020, 19:36

Фото: Carl De Souza, AFP

Про це повідомляє агентство AFP.

Вчора, 12 квітня, християни західного обряду відзначали Великдень. У цей день статуя Христа-Спасителя в Ріо-де-Жанейро, Бразилія була “одягнена” в медичний халат.

Фото: Buda Mendes/Getty Images

Також статуя була підсвічена зображеннями передових медичних працівників, які борються з пандемією коронавірусу по всьому світу. При цьому рука Христа-Спасителя була підсвічена слоганом “Залишайся вдома” (“Fique Em Casa”).

Фото: Buda Mendes/Getty Images

Фото: Carl De Souza, AFP

Крім цього, на Христа-Спасителя були спроектовані зображення прапорів країн, які постраждали від пандемії, і слова подяки медикам різними мовами світу.

Теги: Коронавірус, РиодеЖанейро, статуя

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