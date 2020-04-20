Про це повідомляє пресслужба поліції Донецької області.
“Причиною конфлікту стали особисті неприязні стосунки між декількома жителями”, – розповіли в поліції.
На місце події за сигналом “тривога” був відправлений весь особовий склад Волноваського відділу поліції. Приїхали керівники обласного главку і рота поліції особливого призначення.
Учасники бійки намагалися перевертати автомобілі, тому поліцейські були змушені зробити чотири попереджувальні постріли в повітря, а також викликати підкріплення.
Фото: police.dn.ua
За фактом бійки відкрили два кримінальні провадження у ч.1 ч 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) та ч 4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
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