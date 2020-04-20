У прифронтовому селищі Новотроїцьке (Волноваський район) на Великдень, 19 квітня, відбулася масова бійка за участю близько 100 осіб.

Про це повідомляє пресслужба поліції Донецької області.

“Причиною конфлікту стали особисті неприязні стосунки між декількома жителями”, – розповіли в поліції.

На місце події за сигналом “тривога” був відправлений весь особовий склад Волноваського відділу поліції. Приїхали керівники обласного главку і рота поліції особливого призначення.

Учасники бійки намагалися перевертати автомобілі, тому поліцейські були змушені зробити чотири попереджувальні постріли в повітря, а також викликати підкріплення.

Фото: police.dn.ua

За фактом бійки відкрили два кримінальні провадження у ч.1 ч 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) та ч 4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.