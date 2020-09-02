Увечері середи, 2 вересня, у новобудові ЖК Taryan Towers на вулиці Іоанна Павла ІІ, 12 у Печерському районі Києва сталася пожежа.

Про це повідомляють #Букви.

Цей ЖК наразі знаходиться на стадії будівництва. Вартість 1 кв. м у новобудові, за даними порталу ЛУН, становить від 2,6 до 3,6 тисячі доларів.

За проєктом, Taryan Towers матиме вигляд трьох веж, об’єднаних між собою 4-х поверховим стилобатом та двома скляними 2-х поверховими мостами.

Станом на сьогодні майже добудовано одну з трьох веж. Її мають здати в експлуатацію першою протягом 4 кварталу 2020 року.

Як повідомили у пресслужбі ДСНС Києва, пожежа спалахнула на останньому, 34 поверсі вежі під час ремонтних робіт.

“Після прибуття було встановлено, що пожежа виникла в новобудові на 34-му поверсі 34-х поверхового будинку. Під час ремонтних робіт сталося загоряння фасадного утеплювача на площі 15 кв.м”, — йдеться в повідомленні.

На місце було скеровано 30 осіб особового складу підрозділів ДУ ДСНС. Пожежу було ліквідовано.

“Загиблих та травмованих немає. Причина виникнення пожежі з’ясовується правоохоронними органами”, — зауважили в ДСНС.