Про це повідомило видання N-tv.

Анналена Бербок зазначила, що на постачання ППО “підуть місяці”, але конкретики стосовно термінів не було. Вона заявила, що озброєння не будуть постачати зі складів Бундесверу. Планується, що цим займеться компанія-виробник Diehl.

Олаф Шольц не погодився зі ствердженням, що Німеччина надто нерішуче поставляє важке озброєння Україні, писало Welt. Він апелював тим, що Берлін доставив до України протитанкові та переносні зенітні ракетні комплекси, понад 15 мільйонів патронів, сотню тисяч ручних гранат та п’ять тисяч протитанкових мін.

Канцлер та міністерка МЗС заявили, що Німеччина буде надалі підтримувати Україну. Анналена Бербок додала, що Берлін повинен готуватись до довгострокової підтримки. Президент-агресор Володимир Путін тепер замість “швидкої перемоги” робить ставку на депопуляцію Донбасу та знищення там цивілізації.