Про це в ефірі каналу “Україна 24” повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.
Як повідомлялося раніше, в середу, 18 грудня, в Мінську відбулися перші після “нормандського саміту” переговори Тристоронньої контактної групи. Очікувалося, що під час переговорів стане зрозумілою формула нового етапу обміну полоненими між Україною та Росією.
Однак стало відомо, що досягти домовленостей в цьму напрямі не вдалося.
“Ми домовилися, коли лідери збиралися між собою (на зустрічі “нормандської четвірки” в Парижі, — ред.), що це (обмін “всіх на всіх”, — ред) відбудеться. Ідея була 24-го виставити дату, час.. .. 21-го теж було б нормально. Що я бачу на сьогодні, на жаль, списки оновити в іншій підгрупі нам не вдалося. Нам не вдалося станом на сьогодні досягти цього прогресу”, — сказав Пристайко.
Також міністр зазначив, що керується інформацією, отриманою від переговірної групи до закінчення зустрічі в Мінську.
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- Нагадаємо, 9 грудня в Парижі відбулася зустріч лідерів “нормандської четвірки” (Україна, Росія, Франція, Німеччина), присвячена питанню врегулювання конфлікту на Донбасі. За результатами переговорів президент Французької Республіки, канцлер Федеративної Республіки Німеччина, президент Російської Федерації і президент України узгодили загальні висновки Паризького саміту в “нормандському форматі”.
- Зокрема, сторони домовилися, що обмін утримуваними особами з території тимчасово окупованого Донбасу буде проходити в три етапи. На першому етапі мова йде про повернення “всіх узгоджених”, тобто 72 осіб.