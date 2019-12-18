Під час переговорів Тристоронньої контактної групи в Мінську не вдалося домовитися про обмін утримуваними особами.

Про це в ефірі каналу “Україна 24” повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

Як повідомлялося раніше, в середу, 18 грудня, в Мінську відбулися перші після “нормандського саміту” переговори Тристоронньої контактної групи. Очікувалося, що під час переговорів стане зрозумілою формула нового етапу обміну полоненими між Україною та Росією.

Однак стало відомо, що досягти домовленостей в цьму напрямі не вдалося.

“Ми домовилися, коли лідери збиралися між собою (на зустрічі “нормандської четвірки” в Парижі, — ред.), що це (обмін “всіх на всіх”, — ред) відбудеться. Ідея була 24-го виставити дату, час.. .. 21-го теж було б нормально. Що я бачу на сьогодні, на жаль, списки оновити в іншій підгрупі нам не вдалося. Нам не вдалося станом на сьогодні досягти цього прогресу”, — сказав Пристайко.

Також міністр зазначив, що керується інформацією, отриманою від переговірної групи до закінчення зустрічі в Мінську.

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