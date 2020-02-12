Про це повідомив радник Київського міського голови Максим Бахматов.

“Впровадження 4G у метро – це питання національного масштабу. Закон повинен виконуватись. Є юридичні процеси, яких необхідно дотримуватись. Якщо об’єднаємо зусилля всіх учасників цього процесу, проєкт буде втілено в анонсовані терміни“, – сказав він.

За словами радника, наразі погоджені всі важливі технічні аспекти з метрополітеном і операторами була надана необхідна технічна документація.

“Оператори вже завезли до країни перші партії спеціального обладнання для побудови мережі й очікують на отримання законних підстав для початку виконання монтажних робіт у метро. Повноцінна реалізація інвестиційного проекту залежить від прийняття Київрадою рішення про плату за телеком доступ до об’єктів комунальної власності“, – зазначив директор з регуляторного забезпечення “Київстару“ Олександр Когут.

Зокрема, у березні 2020 року заплановано старт 4G Internet на перших станціях метро, а саме: а) “Академмістечко“, “Житомирська“, “Святошин“; б) “Сирець“, “Дорогожичі“; в) “Героїв Дніпра“, “Мінська“, “Оболонь“. Наприкінці 2020-на початку 2021 року – на всіх станціях та тунелях.