Про це йдеться у повідомленні СБУ.

За даними Служби безпеки України, через знущання доводилося проходити кожному, хто потрапляв на допити до співробітників ФСБ РФ, які облаштувалися в окупованому Куп’янську.

Житель Куп’янська розповів, що на допитах співробітники ФСБ “вибивали” із місцевих мешканців імена та адреси учасників АТО, бійців територіальної оборони, осіб, які мали проукраїнську позицію. Також загарбники погрожували стратою на мінному полі та розправою над родинами, які залишилися під окупацією.

“Мене на першому допиті хвилин 40 били струмом, стріляли в мене чи то з пневматики, чи то з газового, не знаю – я в мішку був… Били битами чи залізними трубами”, – розповів постраждалий від російських тортур.

Також він зазначив, що декому окупанти паяльниками випалювали на тілі хрести.

В СБУ розповіли, що умови тримання незаконно ув’язнених українців були жахливими: у невеличкій, призначеній на 2 особи камері, утримувалося 8 людей.

“З цієї кімнати завжди було багато криків”, – згадує мешканець Куп’янська, який був незаконно ув’язнений російсько-окупаційними військами.

Зараз правоохоронці проводять оперативно-слідчі дії для встановлення всіх мешканців деокупованих територій, які постраждали від тортур окупантів.

“Такі дії російсько-окупаційних військ підпадають під ознаки катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання. Про це чітко вказано у Конвенції ООН проти катувань 1984 року, учасником якої, до речі, є і Російська Федерація”, – наголосили в СБУ.