На першому етапі постачання Німеччина передасть Україні 14 танків Leopard 2. Крім того, скоро розпочнуться тренування для українських військових.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони у Telegram з посиланням на слова речника німецького уряду Штеффена Гебештрайта.

Зазначається, що 25 січня на засіданні уряду Федеральний канцлер оголосив про подальшу підтримку України постачанням танків Leopard 2. Також таке схвалення надали країнам-партнерам.

На першому етапі Німеччина надасть 14 танків Leopard 2 з військових запасів, а тренування українських військових у Німеччині розпочнеться найближчим часом, пишуть у відомстві.

У Міноборони додали, що до пакета допомоги також входять логістика, боєприпаси й технічне обслуговування.

Зазначимо, що уряд Німеччини погодився надати Україні танки Leopard та дозволив реекспорт іншим країнам, які мають такі танки у своєму арсеналі. Канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що країна продовжить збільшувати військову підтримку України.

Олаф Шольц наголосив, що рішення було ухвалено в тісній координації із союзниками та партнерами. За його словами, головною метою є швидко зібрати для України два танкові батальйони на Leopard.

“Це рішення відповідає нашій відомій лінії на підтримку України в міру наших можливостей. Ми діємо в тісно скоординованій міжнародній манері”, — сказав канцлер у Берліні. З запасів Бундесверу планують передати 14 танків Leopard 2A6. Іншу частину танків нададуть інші країни.