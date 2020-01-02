Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна”.
“Зараз є тільки два формати. Перший формат – це міжнародні організації, коли ООН приймає резолюції, ЮНЕСКО теж приймає резолюції та здійснює дистанційне вивчення ситуації в Криму, Місія ООН в Україні робить дистанційний моніторинг, Рада Європи теж приймає якісь рішення і намагається пробитися до Криму з візитом, Європейський Союз зберігає санкції. Другий формат – двосторонній, коли умовний Лавров кудись приїжджає і йому на переговорах заявляють, що ніколи не визнають незаконну окупацію Криму. А ми вважаємо, що треба якийсь креативний формат, де, подібно до того, як в нормандському форматі, відбувалася б розмова по Криму “, – говорить Кулеба.
При цьому, за словами віце-прем’єра, в Україні розуміють, що Росія буде виступати проти подібних ініціатив.
“Ми спокійно до цього ставимося, але вважаємо, що для початку нам потрібно визначитися, який саме формат ми хочемо, і навіть без Росії почати в ньому говорити. Тому що нам треба дискутувати, нам потрібна рефлексія щодо того, яким буде шлях до деокупації Криму”, – сказав він.
На думку Кулеби, в кінцевому підсумку деоккупація півострова все-таки станеться і Україна повинна бути до цього повністю готова.
“Над цим ми повинні щодня працювати. І в цій логіці цей формат – також частина історії. За великим рахунком, на першому етапі нам навіть не потрібна Росія в цьому форматі, тому що нам потрібне розуміння, що робимо ми і міжнародне співтовариство в цій ситуації” , – заявив він.
- 9 грудня Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію, яка, зокрема, закликає Російську Федерацію як державу-окупанта вивести свої війська з Кримського півострова і припинити тимчасову окупацію території України.
- Голова окупаційної “влади” Криму Сергій Аксьонов відреагував на прийняття Генасамблеєю ООН резолюції проти окупації півострова. Зокрема, він заявив, що ніхто, в тому числі ООН, “не може заборонити Росії” продовжувати окупацію півострова і мати скільки військ та військової техніки, скільки захочеться.