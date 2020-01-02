Віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що на першому етапі міжнародних переговорів по Криму участь Росії не потрібна.

Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна”.

“Зараз є тільки два формати. Перший формат – це міжнародні організації, коли ООН приймає резолюції, ЮНЕСКО теж приймає резолюції та здійснює дистанційне вивчення ситуації в Криму, Місія ООН в Україні робить дистанційний моніторинг, Рада Європи теж приймає якісь рішення і намагається пробитися до Криму з візитом, Європейський Союз зберігає санкції. Другий формат – двосторонній, коли умовний Лавров кудись приїжджає і йому на переговорах заявляють, що ніколи не визнають незаконну окупацію Криму. А ми вважаємо, що треба якийсь креативний формат, де, подібно до того, як в нормандському форматі, відбувалася б розмова по Криму “, – говорить Кулеба.

При цьому, за словами віце-прем’єра, в Україні розуміють, що Росія буде виступати проти подібних ініціатив.

“Ми спокійно до цього ставимося, але вважаємо, що для початку нам потрібно визначитися, який саме формат ми хочемо, і навіть без Росії почати в ньому говорити. Тому що нам треба дискутувати, нам потрібна рефлексія щодо того, яким буде шлях до деокупації Криму”, – сказав він.

На думку Кулеби, в кінцевому підсумку деоккупація півострова все-таки станеться і Україна повинна бути до цього повністю готова.

“Над цим ми повинні щодня працювати. І в цій логіці цей формат – також частина історії. За великим рахунком, на першому етапі нам навіть не потрібна Росія в цьому форматі, тому що нам потрібне розуміння, що робимо ми і міжнародне співтовариство в цій ситуації” , – заявив він.