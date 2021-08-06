Дружина президента України Олена Зеленська розповіла, чому взула кросівки під час відвідання Версальського палацу в Парижі (Франція). Кежуел-лук першої леді тоді викликав чимало критики.

Цю ситуацію Зеленська прокоментувала в інтерв’ю виданню “Фокус”.

Як відомо, у квітні 2021 року президент України Володимир Зеленський разом із дружиною відвідали Париж, де зустрілися з президентом Франції Еммануелем Макроном та першою леді країни Бріжит Макрон.

У рамках візиту Олена Зеленська відвідала Версальський палац – колишню резиденція французьких королів. Там нею було запущено україномовний аудіогід. Для заходу перша леді України: обрала кежуел-лук, а образ доповнила білими кросівками Veja.

Кросівки у Версалі зрозуміли далеко не всі.

В інтерв’ю Олена Зеленська заявила, що “щодо кросівок була настанова від французької сторони” та існувала домовленість з Бріжит Макрон “бути без підборів”.

“Щодо кросівок була настанова від французької сторони, також ми домовилися з пані Бріжит Макрон, що будемо без підборів. Кросівки Veja стали нашим реверансом французькій стороні – і вона його помітила, це було дуже приємно. Veja – демократичний бренд, що базується на екологічності, не витрачає гроші на рекламу і працює з невеликими постачальниками. Тобто цей бренд про екологічність та свідоме споживання. Я вважаю, що зробила правильно, обравши його”, – зазначила Зеленська.

Перша леді України додала, що “коли запланована довга прогулянка музеями”, їй рекомендують “вдягти зручне взуття”.

“І коли мене критикують за кросівки, то маю відповісти, що інакше не можна – на підборах довго не погуляєш”, – наголосила вона.

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Зі слів Зеленської, аби скласти гардероб першої леді, вона сама шукала інформацію “декілька місяців”, оскільки в стінах Офісу президента їй “ніхто не допоміг”.

“Щойно я потрапила в стіни Офісу президента, то почала шукати інформацію про гардероб першої леді. Мені здавалося, що тут люди все знають і можуть мені допомогти. Я запитувала про довжину спідниці, висоту підборів, чи можна вдягати брюки. Ніхто мені не допоміг, тому я самостійно збирала інформацію декілька місяців”, – розповіла вона.

Зеленська додала, що служба протоколу їй у підборі луків не допомагає, оскільки “це не її обов’язок”.

“Служба протоколу займається організацією візитів, прописує сценарій, веде нас всюди, де ми з’являємося. В них багато роботи крім мого зовнішнього вигляду”, – зазначила перша леді.

Вона уточнила, що часто допомагають підбирати вдалі образи дипломатичні установи інших країн.

“Більше допомагають дипломатичні установи країн, які ми відвідуємо. Напередодні закордонних візитів вони надсилають список подій та рекомендації”, – розповіла Зеленська.

Крім того, дружина президента працює зі стилістом, коли підбирає одяг для закордонних поїздок (він у них із Володимиром Зеленським “один на двох”).

“Я спілкуюся зі стилістом більше за Володимира, адже чоловікам не потрібно так багато його уваги… Я зі стилістом працюю, в першу чергу, над гардеробом для закордонних візитів. До них готуватися доволі складно через велику кількість подій, потрібно мати від двох до десяти комплектів одягу. Ми маємо їх пропрацювати попередньо і враховувати форс-мажори: наприклад, якщо дощ чи сніг, то потрібен одяг на заміну. Найбільше уваги потребують вихід з літака та зустріч “два на два” з президентом та першою леді приймаючої країни – ці події найбільше фотографують та обговорюють”, – поінформувала Олена Зеленська.

Під час інтерв’ю вона також прокоментувала “обмеження”, пов’язані із статусом першої леді. За словами Зеленської, в новій ролі вона “не може бути спонтанною”.

“Ви правильно сказали про обмеження. Тому що часто думають, що у перших леді дуже багато повноважень. Насправді обмежень набагато більше. Це і дрес-код, і охорона, і обов’язкові протокольні зустрічі. Не подобається, напевно, те, що ти не можеш бути спонтанною – наприклад, поїхати з подружками на концерт. Але до цієї несвободи я ставлюся філософськи. Зараз це частина мого стилю життя”, – розповіла Олена Зеленська.