Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
Підлітки перебувають у безпеці на підконтрольній території України.
“Трішки втомлені, але зараз вони в безпеці, – написала вона. – Дякую їх опікуну Антону Білаю за наполегливість у визволенні хлопців”, — написала міністерка.
Ірина Верещук зазначила, що повернути хлопців допомогли Міжнародний Комітет Червоного Хреста та благодійний фонд “СОС Дитячі Містечка”. Наприкінці травня повідомлялося, що за час повномасштабної війни окупанти депортували вже 230 тисяч дітей.
- Нагадаємо, російські окупанти продовжують вчиняти злочини проти цивільних на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема в Енергодарі (Запорізька область), окупанти продовжують викрадати людей.
- Росіяни активізували свою діяльність із відключення українців на тимчасово окупованих територіях від зв’язку та інтернету: щоб наші громадяни не могли дізнатися правду про ситуацію в Україні та світі, про перебіг бойових дій та про звірства, які вчиняє ворог відносно українців.