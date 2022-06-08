Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

“Трішки втомлені, але зараз вони в безпеці, – написала вона. – Дякую їх опікуну Антону Білаю за наполегливість у визволенні хлопців”, — написала міністерка.

Ірина Верещук зазначила, що повернути хлопців допомогли Міжнародний Комітет Червоного Хреста та благодійний фонд “СОС Дитячі Містечка”. Наприкінці травня повідомлялося, що за час повномасштабної війни окупанти депортували вже 230 тисяч дітей.