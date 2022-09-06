На тимчасово окупованих територіях України росіяни примусово "мобілізують" місцевих мешканців, забираючи чоловіків із підприємств, а на їхньому місці ставлять жінок та пенсіонерів з РФ.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

“Полонених бойовиків “ЛНР” росіяни не хочуть обмінювати, на численні чоловічі вакансії на промислових підприємствах Луганщини набирають вахтовиків з РФ. У чоловіків — жителів так званої “ЛНР” — практично немає вибору. Або переховуватися до деокупації, або погодитися піти на загибель”, — написав Гайдай

За його словами, нещодавно повідомлялося про надважку ситуацію на колись провідній шахті “Довжанська-Капітальна”, де примусово мобілізували понад 400 чоловіків і набрали на їх місця жінок та пенсіонерів: “Під тінь “большого брата” потрапив і славнозвісний металургійний комбінат в Алчевську [АМК]. Примусова мобілізація торкнулась навіть тих, в кого була бронь”, — зазначив голова ОВА.

Гайдай пояснив, що для росіян неважливо, чи зможе працювати виробництво у майбутньому без цих спеціалістів, головне — виконати план військкомату.

Водночас чоловіки, які ще залишаються в місті, розуміють, що влаштуватися на АМК — це одразу за першою зарплатою отримати повістку, тому й не йдуть.