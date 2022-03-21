На заводі "Сумихімпром" стався витік аміаку. Загрози для жителів міста Суми немає, проте вітер дме в напрямку сіл Новоселиця та Верхня Сироватка, тому ці населені пункти можуть опинитися під загрозою.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Про витік стало відомо о 4:30 ранку, на той момент зона ураження становила— 5км навколо місця витоку. Вже за півгодини з’явилася інформація про те, що радіус зони ураження становить вже зменшився до 2.5км навколо підприємства.

Вітер дме в напрямку сіл Новоселиця та Верхня Сироватка, тому жителі цих населених пунктів можуть опинитися під загрозою. Голова Сумської ОВА наголошує, що загрози для Сум немає. На місці події працюють аварійна бригада підприємства “Сумихімпром” та співробітники ДСНС.

Також Дмитро Живицький нагадав громадянам заходи, яких потрібно вжити, щоб запобігти отруєнню аміаком.

Аміак—це безбарвний, токсичний та вибухонебезпечний газ з різким задушливим запахом. Цей газ легший за повітря, тому для захисту від отруєння ним варто використовувати підвали і нижні поверхи будинків.

З зараженого району потрібно перпендикулярно напрямку вітру. Якщо немає можливості вийти з зони ураження, варто знаходитись в підвалі. квартирі чи будинку. Обов’язково потрібно загерметизувати вікна і двері та вентиляцію. Це рекомендують робити тканиною, змоченою в лимонній кислоті або слабкому розчині оцту чи воді.

Якщо є така можливість, варто у ванній увімкнути душ на мілке розпилення. Це потрібно, бо вода поглинає аміак. При цьому вентиляцію вмикати не варто, оскільки це дозволить зараженому повітрю проникнути в будинок. В Сумській ОВА додають, що якщо ви чуєте запах аміаку, то дихати варто через зволожену марлеву пов’язку. Пов’язку бажано змочити у 5% розчином лимонної або оцтової кислоти.

Заходи першої допомоги, які потрібно вжити при отруєнні аміаком:

ураженого варто вивести на свіже повітря;

дати йому теплого молока з харчовою содою;

надати йому ватно-марлеву пов’язку, змочену водою або 5% розчином лимонної або оцтової кислоти через яку він повинен дихати;

при потраплянні аміаку в очі їх варто промити водою або протерти вазеліновою або оливковою олією;

при ураженні шкіри її потрібно обмити водою, зробити примочки з 5% розчину лимонної або оцтової кислоти.

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