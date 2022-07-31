На підтримку українців: Balenciaga розмістив благодійний плакат на станції метро «Золоті Ворота» у Києві

Від сьогодні на столичній станції метро можна побачити синьо-жовтий банер з логотипом бренду Balenciaga: на патріотичному фоні — рядки з вірша Олександра Олеся "Живи, Україно, живи для краси…".

Про це повідомляє пресслужба агенції “Команда А”.

Ціль проєкту #СтінаПідтримки полягає у тому, що кожен охочий українець може внести дві тисячі гривень, і додати свій заклик на підтримку українців. Ця сума передається в організацію UNITED24.

В агенції, яка займається маркетинговими та рекламними проєктами в метро наголосили, що до останнього не знали, що подібне можливо. Велись довгі перемовини та усе трималось в секреті. Та тепер у пресслужбі зазначили, що один з перших міжнародних преміум брендів відкрито виступає на боці України.

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Також Balenciaga створили повністю благодійні світшоти, 100% з прибутку переказуватимуть на організацію “Відбудова України”.

У березні 2022 року Демна Гвасалія підтримав Україну у війні проти РФ під час показу нової колекції у межах Паризького тижня моди. Модний захід присвятили українським біженцям. Після благодійного показу Гвасалія прочитав вірш Олександра Олеся “Живи, Україно, живи для краси…”.

Довідка. Демна Гвасалія – біженець із Сухумі. Він виїхав з Грузії у 2001 році, коли РФ напала на його країну та розпочала війну в Абхазії.

UNITED24 – глобальна ініціатива з підтримки України, запущена 5 травня 2022 року українською владою під час російсько-української війни. Завдання фандрейзингової платформи – стати головним “вікном” для збору пожертв на підтримку України. Кошти надходять на рахунки Національного банку України та спрямовуються профільними міністерствами – Міністерством оборони, Міністерством охорони здоров’я та Міністерством інфраструктури – на найголовніші потреби за трьома напрямами: оборона та розмінування, гуманітарна та медична допомога й відбудова України.