На підтримку українців: Balenciaga розмістив благодійний плакат на станції метро «Золоті Ворота» у Києві

Про це повідомляє пресслужба агенції “Команда А”.
Ціль проєкту #СтінаПідтримки полягає у тому, що кожен охочий українець може внести дві тисячі гривень, і додати свій заклик на підтримку українців. Ця сума передається в організацію UNITED24.
В агенції, яка займається маркетинговими та рекламними проєктами в метро наголосили, що до останнього не знали, що подібне можливо. Велись довгі перемовини та усе трималось в секреті. Та тепер у пресслужбі зазначили, що один з перших міжнародних преміум брендів відкрито виступає на боці України.
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Також Balenciaga створили повністю благодійні світшоти, 100% з прибутку переказуватимуть на організацію “Відбудова України”.
У березні 2022 року Демна Гвасалія підтримав Україну у війні проти РФ під час показу нової колекції у межах Паризького тижня моди. Модний захід присвятили українським біженцям. Після благодійного показу Гвасалія прочитав вірш Олександра Олеся “Живи, Україно, живи для краси…”.
Довідка. Демна Гвасалія – біженець із Сухумі. Він виїхав з Грузії у 2001 році, коли РФ напала на його країну та розпочала війну в Абхазії.
UNITED24 – глобальна ініціатива з підтримки України, запущена 5 травня 2022 року українською владою під час російсько-української війни. Завдання фандрейзингової платформи – стати головним “вікном” для збору пожертв на підтримку України. Кошти надходять на рахунки Національного банку України та спрямовуються профільними міністерствами – Міністерством оборони, Міністерством охорони здоров’я та Міністерством інфраструктури – на найголовніші потреби за трьома напрямами: оборона та розмінування, гуманітарна та медична допомога й відбудова України.
- Нагадаємо, креативний директор Balenciaga Демна Гвасалія став амбасадором української фандрейзингової платформи UNITED24 за напрямом “Відбудова України” для допомоги тимчасово переміщеним особам.
- Раніше повідомлялося, що ще одним амбасадором благодійної платформи UNITED24 став американський попрокгурт Imagine Dragons.
- Для того, щоб посилити українську армію та зберегти життя військових, Генштаб ЗСУ, Міністерство цифрової трансформації та UNITED24 розпочинають проєкт “Армія дронів”.
- Крім того, Міністерство цифрової трансформації створює англомовне цифрове видання UNITED24 для того, щоб показати світові, чим живе Україна.