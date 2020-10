Про це пише France24.

За даними урядової організації Meteo France, в деяких районах за 24 години було зафіксовано 450 мм опадів, що еквівалентно майже чотирьом місяцям дощів в цю пору року.

Директор служби цивільного захисту Жеремі Круншан зазначив, що на даний момент випало більше опадів, ніж 3 жовтня 2015 року, коли в результаті повені в Каннах і околицях загинуло 20 осіб.

За даними видання The Telegraph, в результаті шторму, принаймні, одна людина загинула і одинадцять осіб пропали без вісті.

Влада заявила, що повінь за ніч пошкодила будинки, мости і дороги в гірському регіоні Приморських Альп, недалеко від кордону з Італією.

Мер Ніцци Крістіан Естрозі уточнив, що зруйновані або серйозно пошкоджені більше 100 будинків.

Extreme rainfall in south east France is leading to extremely dangerous conditions right now.

The bridge collapses with what looks like power surge/explosion.#stormalex #tempeteALEX #AlpesMaritimespic.twitter.com/dqStdhCnKB

— Scott From Scotland (@ScottDuncanWX) October 2, 2020