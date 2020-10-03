Про це пише France24.

За даними урядової організації Meteo France, в деяких районах за 24 години було зафіксовано 450 мм опадів, що еквівалентно майже чотирьом місяцям дощів в цю пору року.

Директор служби цивільного захисту Жеремі Круншан зазначив, що на даний момент випало більше опадів, ніж 3 жовтня 2015 року, коли в результаті повені в Каннах і околицях загинуло 20 осіб.

За даними видання The Telegraph, в результаті шторму, принаймні, одна людина загинула і одинадцять осіб пропали без вісті.

Влада заявила, що повінь за ніч пошкодила будинки, мости і дороги в гірському регіоні Приморських Альп, недалеко від кордону з Італією.

Мер Ніцци Крістіан Естрозі уточнив, що зруйновані або серйозно пошкоджені більше 100 будинків.

  • Раніше повідомлялося, що до узбережжя Мексиканської затоки наближається ураган “Лаура”. У зв’язку з цим зі штатів Луїзіана і Техас евакуювали близько 600 тисяч жителів.

 