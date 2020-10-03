На південно-східну частину Франції обрушився потужний шторм "Алекс", в результаті якого пропали безвісти, щонайменше, 11 осіб, ще одна людина загинула.

Про це пише France24.

За даними урядової організації Meteo France, в деяких районах за 24 години було зафіксовано 450 мм опадів, що еквівалентно майже чотирьом місяцям дощів в цю пору року.

Директор служби цивільного захисту Жеремі Круншан зазначив, що на даний момент випало більше опадів, ніж 3 жовтня 2015 року, коли в результаті повені в Каннах і околицях загинуло 20 осіб.

За даними видання The Telegraph, в результаті шторму, принаймні, одна людина загинула і одинадцять осіб пропали без вісті.

Влада заявила, що повінь за ніч пошкодила будинки, мости і дороги в гірському регіоні Приморських Альп, недалеко від кордону з Італією.

Мер Ніцци Крістіан Естрозі уточнив, що зруйновані або серйозно пошкоджені більше 100 будинків.

Premières images prises par Hélicoptère au dessus de Saint-Martin-Vésubie…

Un véritable désastre vu du ciel ! 📷 : @Denalisud pic.twitter.com/l8F8DnGeL4 — Météo Mercantour (@MeteoMercantour) October 3, 2020

Extreme rainfall in south east France is leading to extremely dangerous conditions right now. The bridge collapses with what looks like power surge/explosion.#stormalex #tempeteALEX #AlpesMaritimespic.twitter.com/dqStdhCnKB — Scott From Scotland (@ScottDuncanWX) October 2, 2020