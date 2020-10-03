Про це пише France24.
За даними урядової організації Meteo France, в деяких районах за 24 години було зафіксовано 450 мм опадів, що еквівалентно майже чотирьом місяцям дощів в цю пору року.
Директор служби цивільного захисту Жеремі Круншан зазначив, що на даний момент випало більше опадів, ніж 3 жовтня 2015 року, коли в результаті повені в Каннах і околицях загинуло 20 осіб.
За даними видання The Telegraph, в результаті шторму, принаймні, одна людина загинула і одинадцять осіб пропали без вісті.
Влада заявила, що повінь за ніч пошкодила будинки, мости і дороги в гірському регіоні Приморських Альп, недалеко від кордону з Італією.
Мер Ніцци Крістіан Естрозі уточнив, що зруйновані або серйозно пошкоджені більше 100 будинків.
Premières images prises par Hélicoptère au dessus de Saint-Martin-Vésubie…
Un véritable désastre vu du ciel !
📷 : @Denalisud pic.twitter.com/l8F8DnGeL4
— Météo Mercantour (@MeteoMercantour) October 3, 2020
Le village de Roussillon sur Tinée #inondations #BFMTV #Nicematin #Francebleuazur #AlpesMaritimes pic.twitter.com/D3QLto5NlR
— SteFnissart (@BIBERT5) October 3, 2020
Le village de Roussillon sur Tinée dévasté…#TempeteAlex #inondations #Nicematin #francebleuazur #BFMTV pic.twitter.com/5PTK3G0s6l
— SteFnissart (@BIBERT5) October 3, 2020
Extreme rainfall in south east France is leading to extremely dangerous conditions right now.
The bridge collapses with what looks like power surge/explosion.#stormalex #tempeteALEX #AlpesMaritimespic.twitter.com/dqStdhCnKB
— Scott From Scotland (@ScottDuncanWX) October 2, 2020
- Раніше повідомлялося, що до узбережжя Мексиканської затоки наближається ураган “Лаура”. У зв’язку з цим зі штатів Луїзіана і Техас евакуювали близько 600 тисяч жителів.