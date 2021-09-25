На південному кордоні США, біля штату Техас, ліквідували імпровізований табір нелегальних мігрантів, які оселилися під мостом. Частину з них спорядили додому, а ще 12 тисяч очікують на рішення імміграційного суду.

Про це повідомляє американський телеканал ABC News.

Загалом, під мостом протягом тижня мешкали майже 15 тисяч гаїтян. Нелегальних мігрантів депортували до Гаїті літаками. Ще кілька рейсів заплановано на вихідні.

Американські імміграційні чиновники, які знайомі зі справами нелегальних мігрантів-гаїтян, стверджують, що багато з них поїхали з рідної країни щонайменше 10 років тому.

За словами Бруно Лозано, мера міста Дель-Ріо в Техасі, поліціянти обшукають кущі біля річки Ріо-Гранде, аби впевнитися в тому, що там не ховаються нелегали. Після цього всю територію, де був табір, планують прибрати. Лише після цього влада знову відновить автомобільний рух на мосту.

Також місцева влада намагається впевнитися в тому, що під цим же мостом не влаштують аналогічний табір нелегальні мігранти з якоїсь іншої країни. Лозано додав, що ніхто з мігрантів не загинув через брак води та їжі. За останній тиждень в техаському містечку жінки-мігрантки народили 10 малюків.

Наразі Держдепартамент США веде переговори з Бразилією та Чилі щодо того, аби надати притулок гаїтянам, які там раніше мешкали.

За словами профільного міністра Алехандро Майоркаса, до США зайшли 12,4 тисячі мігрантів. Вони чекають на судові рішення щодо отримання імміграційного статусу. Тих, чиї заявки не схвалять — депортують з США.

Аби депортувати нелегалів, у п’ятницю до Гаїті вилетіли шість рейсів, на суботу заплановано сім, а на неділю — шість.

Протягом серпня американські прикордонники заарештували майже 200 тисяч нелегальних мігрантів, які намагалися потрапити до США без документів. Ті, кому не вдалося потрапити до Техасу, іноді ночами повертаються до Мексики, аби поповнити запаси їжі.

Суддя федерального суду в Техасі, призначений за президентства Трампа, наказав федеральному уряду відновити правило щодо очікування рішення в Мексиці. Йдеться про Протокол захисту мігрантів (MPP). Суддя Метью Качмарик заявив, що аргументи президента Байдена “несуттєві”.

Лише минулими вихідними в пункті прикордонного пропуску в долині Ріо-Гранде повідомили про 20 тисяч арештів нелегальних мігрантів. У червні було затримано понад 50 тисяч родин нелегальних мігрантів. У травні таких було майже 41 тисяча.