В результаті вибуху бомби на пропалестинському мітингу на південному заході Пакистану загинуло шість осіб і було поранено 13.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Бомба вибухнула, в кінці мітингу, проведеного в місті Чаман недалеко від афганського кордону в провінції Белуджистан, коли люди вже розходилися.

В результаті вибуху також було поранено Маулана Абдул Кадір Луні, священнослужителя і лідера релігійної партії, яка в минулому підтримувала бойовиків афганських талібів.

Багата на корисні копалини провінція, що межує з Іраном і Афганістаном, довгий час здригалася від повстання націоналістів, які прагнуть отримати велику частку прибутку від експлуатації регіональних ресурсів.

Серед їхніх опонентів були ісламістські бойовики, пов’язані з афганським і місцевим Талібаном, а також з угрупованням “Ісламська держава”.