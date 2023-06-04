4 червня у місті Лешань, що на південному заході Китаю, стався обвал гори, у результаті якого загинули 14 осіб, ще п’ятеро вважаються зниклими безвісти.

Джерело: Xinhua

За даними місцевої влади, чотирнадцять осіб загинули, ще п’ятеро вважаються зниклими безвісти внаслідок обвалу гори в неділю в місті Лешань, провінція Сичуань на південному заході Китаю.

Часткове обвалення сталося близько 6 години ранку в лісництві в містечку Йоншенг.

Команда рятувальників із понад 180 осіб продовжує пошуки зниклих безвісти.

Зауважимо, у березні у штаті Квінсленд (Австралія) сталася рекордна повінь. Жителям наказали обмежити свої пересування через крокодилів, які заповнили воду.

Станом на 28 лютого збитки від землетрусів у Туреччині перевищили 34 мільярди доларів, проте витрати на відновлення та реконструкцію будуть приблизно вдвічі більшими.