Джерело: Xinhua
За даними місцевої влади, чотирнадцять осіб загинули, ще п’ятеро вважаються зниклими безвісти внаслідок обвалу гори в неділю в місті Лешань, провінція Сичуань на південному заході Китаю.
Часткове обвалення сталося близько 6 години ранку в лісництві в містечку Йоншенг.
Команда рятувальників із понад 180 осіб продовжує пошуки зниклих безвісти.
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