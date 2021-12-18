У повідомленні сказано, що було зафіксовано підземні поштовхи магнітудою 5,4 бала та глибиною майже 58 км. Землетрус стався о 05:16 в морі між Пелопоннесом та островом Крит, повідомляє Афінський геодинамічний інститут.

Грецькі ЗМІ повідомляють, що землетрус відчувався на великій території від Афін до Криту.

“Це тривало близько п’яти секунд, відчувалося досить сильно навіть у підвалі будівлі», – написав свідок у місті Ханья на Криті.

Наразі не повідомляється про пошкодження або постраждалих.