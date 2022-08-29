Про це повідомило CNN.

Два високопоставлених американських чиновники вважають, що операції з формування є стандартною військовою практикою. Їх використовують перед наступом на ворога. Вони охоплюють завдання ударів по системах озброєння, командуванню та управлінню, складам боєприпасів тощо. У такий спосіб ЗСУ готують поле бою для запланованих наступів.

Чиновники були ознайомлені з розвідувальною інформацією. Згідно з нею вони вважають, що довгоочікуваний контрнаступ буде охоплювати повітряні та наземні операції.

Плани з’явилися після того, як російське вторгнення тривало вже як шість місяців. За американською оцінкою, РФ вдалося перекинути на фронт менше підрозділів, ніж передбачалося спочатку.

Багато підрозділів РФ розгорнуті нижче штатної чисельності або навіть вдвічі менше. Це стосується організації бойових тактичних груп (БТГ), що складаються з піхоти, танків, артилерії та ППО.