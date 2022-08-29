На півдні розпочато операцію з "формування" поля бою Збройними силами України. Захисники готуються для значного контрнаступу проти російських окупантів.

Про це повідомило CNN.

Два високопоставлених американських чиновники вважають, що операції з формування є стандартною військовою практикою. Їх використовують перед наступом на ворога. Вони охоплюють завдання ударів по системах озброєння, командуванню та управлінню, складам боєприпасів тощо. У такий спосіб ЗСУ готують поле бою для запланованих наступів.

Чиновники були ознайомлені з розвідувальною інформацією. Згідно з нею вони вважають, що довгоочікуваний контрнаступ буде охоплювати повітряні та наземні операції.

ЗСУ прорвали першу лінію оборони росіян на Херсонщині. 109 полк «ДНР» відійшов зі своїх позицій. Натомість російські десантники, які їх підтримували, втекли з поля бою, повідомляють в оперативному угрупованні військ «Каховка». 🎥: Оперативне угруповання військ "Каховка" pic.twitter.com/eGabpemDOP — Букви (@Bykvu) August 29, 2022

Плани з’явилися після того, як російське вторгнення тривало вже як шість місяців. За американською оцінкою, РФ вдалося перекинути на фронт менше підрозділів, ніж передбачалося спочатку.

Багато підрозділів РФ розгорнуті нижче штатної чисельності або навіть вдвічі менше. Це стосується організації бойових тактичних груп (БТГ), що складаються з піхоти, танків, артилерії та ППО.