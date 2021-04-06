В окремих областях на півдні України оголошено збори підрозділів територіальної оборони.

Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ Збройних Сил України.

Збори проводяться для “формування і підготовки підрозділів територіальної оборони до виконання завдань… щодо контролю населених пунктів, посилення і захисту державного кордону, охорони і оборони визначених об’єктів, боротьби з ДРГ (диверсійно-розвідувальними групами, – ред.) у прикордонних районах країни”.

“Метою зборів є нарощування спроможностей підрозділів територіальної оборони до виконання визначених їм завдань”, – зазначається в повідомленні.

Основними цілями зборів є удосконалення рівня умінь і практичних навичок командирів та штабів щодо управління підрозділами, підвищення індивідуальних навичок військовослужбовців щодо виконання наступних завдань на реальних об’єктах:

• щодо охорони та захисту адміністративного кордону з АР Крим, прикриття десантно-доступних ділянок узбережжя;

• виконання завдань з контролю населених пунктів, з охорони органів державної влади, посилення охорони критичних об’єктів, мостів, несення служби на блокпостах, контроль населених пунктів з виконанням завдань комендантської години;

• боротьба з диверсійно-розвідувальними силами, іншими озброєними формуваннями агресора та антидержавними незаконно утвореними озброєними формуваннями.

Як відомо, війська територіальної оборони – резервний компонент Збройних Сил України, призначений для територіальної оборони. Комплектування підрозділів територіальної оборони в особливий період здійснюється резервістами та військовозобов’язаними.

Нагадаємо, що 1 квітня Головне управління розвідки Міністерства оборони України поінформувало, що Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій на Донбасі, в тому числі до просування своїх військ углиб території України.

Перед цим начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України (зокрема і під виглядом підготовки до навчань “Захід-2021”, котрі проводитимуться спільно з Білоруссю у вересні).

За словами Хомчака, станом на 30 березня вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях були розташовані 28 батальйонних тактичних груп противника. Йдеться, зокрема, про Брянську, Воронезьку, Ростовську області РФ, а також про територію незаконно окупованого українського Криму.

При цьому збройні сили РФ здійснюють поступове нарощування військ поблизу державного кордону України – на півночі, на сході і на півдні.