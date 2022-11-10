Президент Володимир Зеленський заявив, що Збройні сили України продовжують звільняти українські території від росіян. Зокрема на півдні армійці вже деокупували десятки населених пунктів.

Про це глава держави повідомив у відеозверненні.

Кількість українських прапорів, які повертаються на своє законне місце в межах оборонної операції, що триває, – вже десятки. Так, 41 населений пункт звільнено силами українських військовослужбовців.

Зеленський висловив вдячність всім нашим героям, які забезпечують це просування.

Особливо відзначив бійців 28-ї окремої механізованої бригади, 46-ї десантно-штурмової бригади, 60-ї окремої піхотної бригади і 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади — усіх тих, хто реалізовує наступальні дії.

“Але, радіючи, всі ми маємо пам’ятати і зараз, і завжди, що означає цей рух: що кожен крок наших Сил оборони – це життя наших воїнів. Життя, які віддаються за свободу для українців. Усе, що відбувається зараз, досягнуто місяцями жорстокої боротьби. Досягнуто і хоробрістю, і болем, і втратами. Це не ворог іде – це українці великою ціною женуть окупантів”, – наголосив він.

Президент нагадав, що так відбувалось на сході нашої країни – на Харківщині, іще раніше на півночі – Київщині, Сумщині, Чернігівщині, зараз – Миколаївщина, Херсонщина.

За його словами, Україна має пройти весь шлях – на полі бою та в дипломатії, – щоб на всій нашій землі, по всьому нашому міжнародно визнаному кордону, були наші прапори – українські прапори. І більше ніколи жодних ворожих триколорів.

Зеленський зауважив, що фактично одразу за нашими воїнами у звільнені райони йдуть ті, хто відновлює всі умови для нормального життя, перше й базове – це розмінування. І нагадав, що на піку мінного забруднення в Україні ми мали 300 тис. кв. км небезпечної для життя території, тепер залишилося для розмінування близько 170 тис. кв. км.

Глава держави подякував нашим партнерам, які вже реалізують проєкти допомоги в розмінуванні. Це США, Канада і Велика Британія, а також Данія, Норвегія, Естонія, Австрія, Польща, Японія, Швейцарія, Швеція, Словаччина, структури ООН.

Також зазначив, що свій особистий внесок може зробити й будь-яка людина на землі – усі, хто підтримує Україну, – через нашу благодійну платформу United24.

Наголошуючи, що зокрема завдяки такій допомозі вже придбали першу найбільш ефективну машину для розмінування – Armtraс 400, яка зараз працює на Харківщині. Вона за годину проходить 1,5 га, повністю гарантуючи знешкодження мін. І передусім очищує територію вздовж ліній електропередачі, щоб могли працювати енергетики та відновлювати постачання.

Окрім цього, під час відеозвернення, Зеленський поділився результатами телефонних розмов главами урядів Великої Британії та Канади. Обговорили подальшу оборонну підтримку нашої держави, обмінялися оцінками операцій, що тривають на передовій. Також сторони обговорили G20 та наші ініціативи в ООН – адже Україна має важливі проєкти резолюцій, які пропонує підтримати Генеральній Асамблеї.

Резюмуючи своє звернення, президент подякував Нідерландам за черговий крок на посилення нашої оборони. 100 млн євро спрямовуються у фонд підтримки нашого захисту.

Та окремо зауважив щодо оголошення нового пакета військової допомоги від Сполучених Штатів Америки.