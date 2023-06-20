Джерело: пресслужба Державного агентства меліорації та рибного господарства України.

Заборона охоплює водні об’єкти Миколаївської області (Чорне море, Бузький, Дніпро-Бузький лимани, річки Інгулець, Інгул та Південний Буг нижче м. Нова Одеса). Термін рішення поки встановлено до 1 липня 2023 року.

Також заборонено реалізацію риби та морепродуктів, отриманих з Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Одеської та Херсонської областей.

У Херсонській області заборонена торгівля всіма видами водних біоресурсів.

“Закликаємо громадян дотримуватися встановлених обмежень, а також не купувати рибу, яка продається на стихійних ринках без відповідних документів, невідомого походження та невстановленої якості, адже вона може бути шкідливою та смертельно небезпечною!” — наголосили у повідомленні.

Зазначено, що наслідками підриву росіянами Каховської ГЕС можуть стати спалахи інфекційних хвороб та харчових отруєнь серед громадян, якщо не дотримуватися рекомендацій та заборон.