Збройні сили України звільнили з початку активних наступальних дій 13 населених пунктів на півдні України. Українські захисники посунули лінію фронту на вісім кілометрів.

Про це повідомило оперативне командування “Південь”.

Сили оборони півдня посунули лінію фронту від 4 до 12 км. На сьогодні загальна деокупована площа становить понад 500 кв. км.

Серед звільнених населених пунктів Високопілля, Нововознесенське, Білогірка, Сухий Ставок та Миролюбівка.

ЗСУ за останні два тижні вивели з ладу понад 1 800 російських військових. Захисники уразили понад 150 пунктів управління, командних та опорних пунктів.

Українські бійці знищили 122 танки та понад 500 одиниць автобронетехніки, 134 артилерійські системи та близько 20 реактивних систем залпового вогню. Ще вони ліквідували два літаки, два гелікоптери, 13 БпЛА та 70 складів боєприпасів.

По мостах та переправах нанесено до 140 вогневих уражень. Британські розвідники зазначали, що через прицільні удари окупанти вже протягом двох тижнів намагаються побудувати понтонний міст через Дніпро. Російські загарбники не встигають його завершити через обстріли української артилерії.