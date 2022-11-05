4 листопада, близько 16 години, на південному напрямку сили протиповітряної оборони України збили 2 крилаті ракети "Калібр", 11 дронів-камікадзе "Shahed-136" та 3 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Вчора, 4 листопада, близько 16 години, на південному напрямку протиповітряною обороною Повітряних сил України збито дві крилаті ракети “Калібр”. У нічний час на Херсонщині збито два російських ударних вертольоти Ка-52.

Також підрозділами зенітних ракетних військ та мобільними вогневими групами знищено одинадцять дронів-камікадзе “Shahed-136” та три БПЛА оперативно-тактичного рівня.

До знищення повітряних цілей залучались сили та засоби повітряних командувань “Південь”, “Центр”, “Схід” та “Захід” Повітряних Сил ЗС України.

Станом на початок 255-ої доби повномасштабного російського вторгнення, українські захисники відбили наступи окупантів у населених пунктах Луганської та Донецької областей.

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка на Луганщині та Спірне, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Кліщіївка, Озарянівка, Майорськ, Кам’янка, Первомайське, Невельське, Мар’їнка, Новомихайлівка і Павлівка Донецької області.

Ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.