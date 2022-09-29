Про це повідомляє шведська газета Svenska Dagbladet, посилаючись на слова представниці берегової охорони Дженні Ларссон.
“Два з цих чотирьох перебувають у винятковій економічній зоні Швеції”, — заявила Ларссон. За її словами, йдеться про великий витік діаметром приблизно 900 метрів і менший діаметром близько 200 метрів.
Згідно з повідомленням Sky News, що посилається на власні джерела в оборонному відомстві Великої Британії, передбачувані диверсійні дії в Балтійському морі, можливо, були навмисними нападами з використанням підводної вибухівки, яку підірвали віддалено.
Також зазначається, що міни могли бути спущені на довгій лінії, скинуті на човен або розміщені поруч із трубопроводами за допомогою підводного дрона кілька місяців або навіть років тому.
У Данії вважають витоки з газопроводу “навмисними діями”, наголосила прем’єр-міністерка Метте Фредеріксен 27 вересня під час заяви для преси.
В Європі припускають, що причиною витоків у двох російських газопроводах Nord Stream під Балтійським морем міг стати саботаж. Сейсмологи Данії та Швеції зафіксували щонайменше два вибухи перед інцидентом.
Видання SVT з посиланням на сейсмологів пише, що фахівці з Данії та Швеції зафіксували щонайменше два вибухи. Вони пролунали там, де якраз сталися витоки. Перший з них стався 26 вересня о 18:04 за Києвом, а другий вночі, о 1:03.
Інцидент трапився якраз напередодні запуску Baltic Pipe, що транспортує газ із Норвегії до Польщі. Варшава у такий спосіб має намір диверсифікувати постачання з Росії, а Матеуш Моравецький вже заявив, що епоха домінування Росії в газовій сфері закінчується.
- Раніше у морському управлінні Швеції попередили про два витоки на газопроводі “Північний потік” у водах Швеції та Данії.
- В ЄС розслідують причини витоки газу на “Північному потоці” і не запущеному в роботу “Північному потоці-2”. Не виключають можливості диверсії.