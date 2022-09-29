У Швеції виявили новий витік на газопроводі "Північний потік". Це вже четвертий протягом останніх днів.

Про це повідомляє шведська газета Svenska Dagbladet, посилаючись на слова представниці берегової охорони Дженні Ларссон.

“Два з цих чотирьох перебувають у винятковій економічній зоні Швеції”, — заявила Ларссон. За її словами, йдеться про великий витік діаметром приблизно 900 метрів і менший діаметром близько 200 метрів.

Згідно з повідомленням Sky News, що посилається на власні джерела в оборонному відомстві Великої Британії, передбачувані диверсійні дії в Балтійському морі, можливо, були навмисними нападами з використанням підводної вибухівки, яку підірвали віддалено.

Також зазначається, що міни могли бути спущені на довгій лінії, скинуті на човен або розміщені поруч із трубопроводами за допомогою підводного дрона кілька місяців або навіть років тому.