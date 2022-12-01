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На півночі до -16, а на півдні – до +12 градусів: прогноз погоди на 1 грудня

За прогнозами синоптиків у четвер, 1 грудня, в Україні не очікується опадів, а температура повітря коливатиметься від 16 градусів морозу до 12 градусів тепла.

Четвер, 1 грудня 2022, 07:18
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні, 1 грудня, в Україні хмарно з проясненнями, без опадів.

На заході та півночі на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер східний 5-10 м/с, на сході країни місцями пориви 15-20 м/с.

У ніч на 1 грудня у більшості північних областей температура повітря коливатиметься від -6 до -11 градусів, а на Київщині, Житомирщині та Вінниччині місцями температура повітря опуститься до -16 градусів. В інших областях вночі 0…-5 градусів.

Вдень температура повітря коливатиметься від -2 до +3 градусів, а у Криму повітря прогріється до +7…+12 градусів.

У Києві сьогодні хмарно з проясненням, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер східний 5-10 м/с. Протягом ночі у Києві від -6 до -8 градусів, а вдень – 0…-2 градуси.

Фото: facebook.com/UkrHMC/

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