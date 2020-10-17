На півночі Італії, в регіоні Ломбардія, ввели нові карантинні обмеження у зв'язку зі спалахом коронавірусу COVID-19. Навесні ця місцевість була одним з епіцентрів поширення коронавірусу у світі.

Про це повідомляє AP.

В цьому регіоні на сьогодні фіксують близько 2 тисяч нових випадків зараження на добу.

З цієї причини прийнято рішення ввести обмеження, що стосуються обслуговування клієнтів в барах і продажу алкоголю, заборони контактних видів спорту та закриття ігрових залів. Згідно з новими правилами, з 18:00 в барах дозволяється обслуговувати клієнтів лише за столиками. Заборонено продавати алкоголь на винос. На вулиці заборонено збиратися групами та розпивати алкоголь.

Загальноосвітні школи повинні перейти на змішану форму навчання.

Інший найбільш постраждалий регіон Італії, південна Кампанія, ухвалив аналогічні обмеження. Там ще на два тижні закриють школи.