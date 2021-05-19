Про це повідомляє американський телеканал CBS News.
Штучне озеро Лаго-ді-Резія розташоване в Південному Тіролі, альпійському регіоні Італії, що межує з Австрією і Швейцарією. Воно знамените завдяки церковному шпилю XIV століття, який здіймається з його вод.
Село Курон було затоплене у 1950 році, коли влада вирішила створити на цьому місці гідроелектростанцію.
Понад 160 будинків були затоплені, а людей переселили в сусідні села. Деякі жителі вирішили переїхати в нове селище, яке з’явилося на березі.
Коли водосховище тимчасово осушили, місцеві жителі побачили залишки Курона.
На знімках видно сходи, підвали й стіни на осушеному дні водойми поруч з основою церковного шпиля.
Влітку околиці озера популярні у любителів пішого туризму. Взимку кожен приїжджий намагається дістатися по льоду до знаменитого шпиля.
- Раніше повідомлялося, що з травня 2021 року вашингтонська компанія OceanGate Expeditions почне проводити туристичні екскурсії на затонулий “Титанік”.