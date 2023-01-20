Про це йдеться у повідомленні пресслужби командування Об’єднаних сил ЗСУ.
За словами командувача Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенанта Сергія Наєва, на першому етапі роботи створено 19 груп ППО на базі потужних позашляховиків Ford F250 й Ford F350, які адаптовано до бойових умов. Вони захищатимуть небо як на підступах до Києва, так і повітряний простір над населеними пунктами півночі та північного заходу України.
Сергій Наєв зазначив, що мобільні вогневі підрозділи вже захищають підступи до об’єктів критичної інфраструктури на Волині, а також стратегічні об’єкти Сумщини.
Він пояснив, що ці групи виконуватимуть завдання на найнебезпечніших ділянках, звідки здійснюватиметься підліт ворожих БПЛА, крилатих ракет або авіації. Робота полягає в тому, що мобільний вогневий підрозділ висовується на визначене місце, відпрацьовує заданий азимут підльоту повітряної цілі й так само швидко повертається до місця дислокації.
Також командувач повідомив, що сьогодні досвідченим екіпажам передано чергову партію позашляховиків, які мають можливість швидко переміщуватись й вражати повітряні цілі, зокрема безпілотні літальні апарати типу “Mohajer-6” та “Shahed 136”.
У повідомленні зазначається, що 19 позашляховиків для подальшого створення мобільних вогневих груп, за сприяння командувача передано Збройним силам України благодійниками в межах програми “ГЕРОЙCAR”. Робота триває в межах цивільно-військового співробітництва.
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