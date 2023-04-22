Ситуація у Північній операційній зоні залишається стабільною і контрольованою, українські військові продовжують постійно змінювати оборону.

Про це повідомив командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв у Facebook.

Відтак за тиждень Сили оборони облаштували у Північній операційній зоні ще кілька десятків протитанкових мінних полів та загороджень, вздовж державного кордону вирили близько 3 тисяч метрів траншей та 4,5 тис. метрів протитанкових ровів.

Крім того, обладнано кілька десятків перекритих щілин, укриттів і вогневих позицій для особового складу, а також вогневих позицій для техніки.

“Наразі обстановка у Північній операційній зоні залишається контрольованою. Командири підрозділів та угруповань військ від сержанта і до генерала виконують покладені на них завдання з високим рівнем відповідальності”, – розповів Сергій Наєв.

А також зазначив, що обстановка дозволяє не лише відточувати бойову майстерність на полігонах, а й постійно зміцнювати оборону.