Відтепер на платформі "Дія. Цифрова освіта" можна переглянути серіал про те, як протистояти цькуванню.

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

У відомстві розповіли, що освітній серіал “Школа без цькувань” покликаний дати цілісне розуміння явища цькування та запропонувати доказові підходи до протидії булінгу. Курс поділяється на дві частини: перша частина призначена для вчителів та працівників закладів освіти, а друга частина — для батьків.

Цей освітній серіал покликаний допомогти, а саме:

Дати розуміння, чим булінг відрізняється від проявів агресії в колективі;

Показати, як говорити з дітьми про цькування;

Запропонувати найефективніші стратегії реагування на булінг;

Дати погляд на соціальні процеси, що відбуваються при булінгу в групі;

Розповісти про ролі батьків і вчителів у протидії булінгу;

Дасть поради для роботи з дітьми з емоційно-поведінковими розладами;

Продемонструє особливості роботи в протидії цькуванням дітей з особливими-освітніми потребами та інвалідністю.

Переглянути серіал можна за посиланнями: Школа без цькувань: Частина 1. Учителю. Школа без цькувань: Частина 2. Батькам.

Довідково. Курс розроблено ГО “Студена” за ініціативи Міністерства цифрової трансформації України для платформи “Дія. Цифрова освіта”, за підтримки Міністерства освіти і науки України та проєкту “Дружній простір”.