Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.
У відомстві розповіли, що освітній серіал “Школа без цькувань” покликаний дати цілісне розуміння явища цькування та запропонувати доказові підходи до протидії булінгу. Курс поділяється на дві частини: перша частина призначена для вчителів та працівників закладів освіти, а друга частина — для батьків.
Цей освітній серіал покликаний допомогти, а саме:
- Дати розуміння, чим булінг відрізняється від проявів агресії в колективі;
- Показати, як говорити з дітьми про цькування;
- Запропонувати найефективніші стратегії реагування на булінг;
- Дати погляд на соціальні процеси, що відбуваються при булінгу в групі;
- Розповісти про ролі батьків і вчителів у протидії булінгу;
- Дасть поради для роботи з дітьми з емоційно-поведінковими розладами;
- Продемонструє особливості роботи в протидії цькуванням дітей з особливими-освітніми потребами та інвалідністю.
Переглянути серіал можна за посиланнями: Школа без цькувань: Частина 1. Учителю. Школа без цькувань: Частина 2. Батькам.
Довідково. Курс розроблено ГО “Студена” за ініціативи Міністерства цифрової трансформації України для платформи “Дія. Цифрова освіта”, за підтримки Міністерства освіти і науки України та проєкту “Дружній простір”.
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