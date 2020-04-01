У позові проти популярної онлайн платформи для відеодзвінків Zoom Video Communications стверджується, що компанія незаконно ділиться з Facebook персональними даними своїх користувачів.

Про це повідомляє американське видання The Hill.

Позов поданий до федерального суду штату Каліфорнія користувачами Zoom. Вони звинувачують компанію в поширенні персональних даних мільйонів клієнтів. У позові сказано, що Zoom передає третім особам інформацію без згоди своїх клієнтів, зокрема компанії Facebook.

Повідомляється, що ці дані охоплюють інформацію про те, який телефон використовується під час відеозв’язку, обличчя користувача, і унікальний ідентифікатор рекламодавця, і так далі.

“Унікальний рекламний ідентифікатор дозволяє компаніям корегувати рекламу під користувача. Ця інформація відправляється на Facebook Zoom незалежно від того, чи є у користувача обліковий запис на Facebook”, – йдеться в позові.

Генеральний директор Zoom Ерік Юань розповів, що обмін даними виник, коли Zoom, надав користувачам iOS можливість увійти в програму за допомогою свого облікового запису Facebook, і що компанія не знала про таку практику до 25 березня.

Відзначимо, в останні тижні Zoom стає все більш популярним, оскільки сотні підприємств працюють віддалено через пандемію коронавірусу. Водночас компанія стала піддаватися більш ретельному вивченню своєї політики конфіденційності.