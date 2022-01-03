На пляжі Уельсу виявили сліди динозаврів – їм приблизно 200 мільйонів років

Сліди лап, виявлені на пляжі в Уельсі, були зроблені раннім видом динозавра понад 200 мільйонів років тому.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Палеонтологи лондонського Музею природної історії заявили, що сліди, які датуються тріасовим періодом і належать дуже раннім завроподам або їх родичам.

“Ми знаємо, що ранні зауроподи жили у Великій Британії в той час, оскільки кістки Камелотії, дуже раннього зауропода, були знайдені в Сомерсеті в скелях, датованих тим же періодом”, — сказала доктор Сюзанна Мейдмент, палеонтологиня з музею, яка брала участь у дослідженні.

Зображення цих слідів дослідникам надіслав у 2020 році палеонтолог-аматор, і спершу вони досить скептично на це відреагували.

“Ми отримуємо багато повідомлень щодо речей, які здаються людям слідами динозаврів, але виявляються іншими геологічними об’єктами, які легко можна прийняти на них [сліди]”, – сказала Мейдмент. “Однак, судячи з фотографій, ми вирішили, що вони є досить хорошим претендентом на те, щоб бути слідами, і варто було б подивитися”.

Розміщення слідів наштовхує на думку, що тварина гуляла, вчені також побачили зміщені обідки, де виштовхувався бруд з-під лап. Ці структури характерні для активного руху через м’який грунт. Збереглися навіть сліди пальців!

Їхні висновки також можуть розкрити інформацію про поведінкові якості динозаврів, наприклад, як вони ходили та подорожували стадами.

“Ці типи слідів не особливо поширені в усьому світі, тому ми вважаємо, що це цікаве доповнення до наших знань про життя тріасового періоду у Великій Британії. Кількість знайдених динозаврів тріасового періоду у цій країні досить мала, тому все, що ми можемо знайти з того періоду, додає на нашу картину того, що відбувалося в той час”, – сказав професор Пол Баррет, який також брав участь у дослідженні слідів.