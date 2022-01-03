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На пляжі Уельсу виявили сліди динозаврів – їм приблизно 200 мільйонів років

Сліди лап, виявлені на пляжі в Уельсі, були зроблені раннім видом динозавра понад 200 мільйонів років тому.

Понеділок, 3 січня 2022, 08:10

Відбитки були ідентифіковані та задокументовані за допомогою методів 3D-зображення. Фото: CNN

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Палеонтологи лондонського Музею природної історії заявили, що сліди, які датуються тріасовим періодом і належать дуже раннім завроподам або їх родичам.

Так виглядали завроподи, фото: Earth.com

“Ми знаємо, що ранні зауроподи жили у Великій Британії в той час, оскільки кістки Камелотії, дуже раннього зауропода, були знайдені в Сомерсеті в скелях, датованих тим же періодом”, — сказала доктор Сюзанна Мейдмент, палеонтологиня з музею, яка брала участь у дослідженні.

Зображення цих слідів дослідникам надіслав у 2020 році палеонтолог-аматор, і спершу вони досить скептично на це відреагували.

“Ми отримуємо багато повідомлень щодо речей, які здаються людям слідами динозаврів, але виявляються іншими геологічними об’єктами, які легко можна прийняти на них [сліди]”, – сказала Мейдмент. “Однак, судячи з фотографій, ми вирішили, що вони є досить хорошим претендентом на те, щоб бути слідами, і варто було б подивитися”.

Розміщення слідів наштовхує на думку, що тварина гуляла, вчені також побачили зміщені обідки, де виштовхувався бруд з-під лап. Ці структури характерні для активного руху через м’який грунт. Збереглися навіть сліди пальців!

Фото: CNN

Їхні висновки також можуть розкрити інформацію про поведінкові якості динозаврів, наприклад, як вони ходили та подорожували стадами.

“Ці типи слідів не особливо поширені в усьому світі, тому ми вважаємо, що це цікаве доповнення до наших знань про життя тріасового періоду у Великій Британії. Кількість знайдених динозаврів тріасового періоду у цій країні досить мала, тому все, що ми можемо знайти з того періоду, додає на нашу картину того, що відбувалося в той час”, – сказав  професор Пол Баррет, який також брав участь у дослідженні слідів.

Теги: Велика Британія, динозаври, палеонтологія, Уельс

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