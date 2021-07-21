Про це пише The Hill.
Розмір барвистої риби становив один метр і шість сантиметрів, а вага її була – 45 кілограм.
Цей вид риби відомий своїми великими круглими, але плоскими тілами і блискучими срібними брюшкамі, які переходять у відтінки помаранчевого і червоного.
Хоча опах не вважається рибою, яка знаходиться під загрозою зникнення, за даними Національного управління рибальства з дослідження океанів і атмосфери, вона мало досліджена.
Опах, як правило, часто зустрічається в помірних і тропічних водах, де вони харчуються крилем і кальмарами, що робить їх появу на узбережжі Орегона дивною.
Щоб більше дізнатися про цей вид риб, вчені її заморозять до початку навчального року, а потім передадуть одній зі студентських груп для розтину.
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