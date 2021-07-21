На пляж в штаті Орегон (США) вимило рідкісну рибу опах, яку ще називають риба-місяць.

Про це пише The Hill.

Розмір барвистої риби становив один метр і шість сантиметрів, а вага її була – 45 кілограм.

Цей вид риби відомий своїми великими круглими, але плоскими тілами і блискучими срібними брюшкамі, які переходять у відтінки помаранчевого і червоного.

Хоча опах не вважається рибою, яка знаходиться під загрозою зникнення, за даними Національного управління рибальства з дослідження океанів і атмосфери, вона мало досліджена.

Опах, як правило, часто зустрічається в помірних і тропічних водах, де вони харчуються крилем і кальмарами, що робить їх появу на узбережжі Орегона дивною.

Щоб більше дізнатися про цей вид риб, вчені її заморозять до початку навчального року, а потім передадуть одній зі студентських груп для розтину.