В Одеській області перевірили стан води на пляжах. На багатьох пляжах санітарно-мікробіологічні показники не відповідають нормам.

Про це повідомили в прес-службі Одеської міськради.

Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України відібрав проби морської води на місцевих пляжах. За результатами досліджень стало відомо, що якість води не відповідає нормам.

“Проби морської води, відібрані 30 червня 2020 року в певних контрольних точках на пляжах Одеси, за мікробіологічними показниками не відповідають гігієнічним нормам”, — йдеться в повідомленні.

Про які саме пляжі йдеться і який характер забруднень, в мерії не поінформували.

Місцеве видання “Думська” повідомляє, що забруднення води виявили на всіх пляжах від “Аркадії” до “16-й ст. Фонтану”. На пляжі “Ланжерон” вода чиста.

У коментарі “Суспільне” завідувачка відділом епіднагляду Одеського обласного лабораторного центру МОЗ Олена Варецька поінформувала, що в воді виявили кишкову паличку.

В результаті попадання в організм людини цей організм може викликати ряд захворювань, тому від купання рекомендують утриматися.

“У цій воді ми виявили високий рівень лактозо-позитивної кишкової палички. Це наш основний показник, що характеризує забруднення води. При ковтанні існує небезпека захворіти який інфекційну хворобу пов’язану з шлунково-кишковим трактом. Однак це залежить від імунного статусу організму, а також від дози отриманого мікроорганізму”, — сказала вона.

За словами Варецького, офіційної заборони на купання і відвідування пляжів не буде, оскільки це — порушення прав, кожен відпочивальник повинен буде приймати рішення самостійно.