В Одесі до берега прибило хвилями багато водоростей, які через спеку почали розкладатися. Це призвело до так званого цвітіння води.

Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області.

“Вода на узбережжі Одеси раптово згустилася, як кисіль, і стала смарагдовою. Навіть у відкритому морі з’явилися величезні жовто-зелені плями… Тому ГУ Держпродспоживслужби в області застерігає населення від купання у такій воді, особливо дітей”, – йдеться у повідомленні.

Екологи пояснюють це тим, що до берега прибилось багато водоростей, які під впливом високої температури повітря почали розкладатися.

Фахівці також застерігають від споживання морської риби, мідій, які виловлено в одеському прибережжі та причорноморських лиманах, оскільки “отруйні речовини, які супроводжують “цвітіння” морської води, здатні накопичуватись в організмах морських мешканців.

Водночас обласний лабораторний центр МОЗ повідомив, що морська вода біля п’яти пляжів Одеси не відповідає санітарно-мікробіологічним показникам.

“У зонах рекреації морського водокористування Одеси та Одеської області (Овідіопольський, Лиманський, Білгород-Дністровський, Кілійський, Татарбунарський райони) на санітарно-мікробіологічні показники було досліджено 93 проби морської води, 13 із них не відповідали нормативним вимогам. Зокрема, одеські пляжі на 13 ст. В.Фонтана, 16 ст. В.Фонтана, 10 ст. В.Фонтана, “Аркадія”, “Дельфін”, – йдеться у повідомленні.

На санітарно-хімічні показники досліджено 9 проб морської води, усі вони відповідали гігієнічним вимогам.