На думку офіційних осіб Заходу, на початку наступного року Росія почне ще один великий наступ на Україну. Ціллю окупантів стане Одеська область, яка потрібна росіянам аби залишити Україну без доступу до моря.

Про це повідомляє американський журнал Foreign Policy.

Одещина є критично важливим транзитним вузлом для експорту української продукції. Зокрема через одеські порти Україна експортує 1/6 частину світових поставок кукурудзи та 1/8 поставок пшениці.

Якби військам РФ вдалось захопити Одесу, це завдало б нищівного удару по зусиллях України і надало б Кремлю ще більший контроль над критично важливими глобальними поставками продовольства, які скоротились з початку повномасштабної війни.

Один з західних чиновників повідомив, що на початку 2023 року Україна може зіштовхнутись з серйозним наступом військ РФ на Одесу.

“І ми маємо зробити все можливе, щоб дати їм (Україні – ред.) не лише обладнання, а й людей – нових людей, добре навчених людей – щоб спробувати подолати це”, – зауважив він.

Однак жорсткий опір України, військова допомога Заходу та помилки російських армійців свідчать, що намагання РФ захопити Одесу може зазнати краху, навіть якщо це завдання стане головним для Кремля у наступному етапі війни.

Колишній чиновник міноборони США, а зараз експерт з питань європейської безпеки в Центрі нової американської безпеки Джим Таунсед вважає, що росіянам буде важко захопити Одесу, адже Україна доклала чималих зусиль, що укріпити область. До того ж допомогти повинні західні системи оборони, які можуть тримати російський флот у страху.

Попередження американських та європейських посадовців щодо наступних планів Росії виникли після того, як у Білому домі заявили, що Кремль претендує не лише на східну частину України, а й на південну. Це підтвердив і голова МЗС РФ Сергій Лавров, коли нещодавно заявив про “зміну географічних цілей Росії в Україні”.

Речник ради нацбезпеки США Джон Кірбі на тижні заявив, що РФ закладає основу для анексії щонайменше чотирьох українських областей – Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської.

На сьогодні бойові дії між РФ та Україною на Донбасі опинились у глухому куті. ЗСУ зміцнюють свої позиції після того, як війська РФ захопили майже всю Луганщину і тепер проводять наступальні дії на Донеччині.

Та попри зосередженість Москви на Донецькій та Луганській областях, у США впевнені, що Кремль вже будує плани щодо атаки на Одесу, визначивши її як головну стратегічну мету у наступному етапі повномасштабної війни.

“Президент Росії Володимир Путін розуміє, що Київ, мабуть, йому не під силу взяти. Одеса – це, ймовірно, найбільша мета. Він хоче відрізати Україну від моря. Йому потрібна ця північна частина Чорного моря. Він хоче цей коридор до Придністров’я”, – сказав народний депутат України від Одеської області Олексій Гончаренко.

Водночас Гончаренко впевнений, що Путін не зможе почати наступ на Одещину, поки війська РФ не відновляться після бойових дій на Донбасі, хоча навіть після цього у них виникатимуть труднощі з мобілізацією нових сил.

Занепокоєння щодо чергового великого наступу Кремля виникло тоді, коли представники Росії, України, Туреччини та Організації Об’єднаних Націй, ймовірно, збираються зустрітися цього тижня, щоб дозволити Києву відновити експорт зерна морським шляхом.

Хоча сторони ще не з’ясували безпечних маршрутів через морські мінні поля в Чорному морі, переговори зайшли “досить далеко”, сказав західний чиновник.

Нещодавно Україні вдалось повернути під свій контроль острів Зміїний. У Пентагоні вважають, що це дасть Україні перевагу в можливому наступі на Одесу.

“Звичайно, це не панацея, але це значно полегшує захист Одеси і в майбутньому можливість відкривати ці морські шляхи без контролю Росії над островом Зміїний”, — сказав цього місяця журналістам високопоставлений чиновник оборони США.