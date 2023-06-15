Російські окупанти продовжують незаконно вивозити українських дітей у Росію. Зокрема, 8 червня 150 дітей зі Старобільського району Луганської області вивезено до так званих оздоровчих баз відпочинку "Лесной" та "Сосенка" на території РФ.

Джерело: Центр національного спротиву.

З червня у цих закладах очікують на 750 дітей із тимчасово окупованих територій Луганської області.

За даними ЦНС, наразі достеменно відомо про 19 393 дитини, які були незаконно вивезені в Росію з тимчасово окупованих територій України.

Водночас на тимчасово окупованих територіях проводять так звані “медогляди” дітей. На всій території ТОТ російські загарбники проводять “поглиблені профілактичні медичні огляди” дітей.

У ЦНС пояснили, що такий підхід є одним з елементів комплексних заходів щодо вивезення українських дітей на територію РФ. Адже тих дітей, які нібито не проходять так званий медогляд – відправляють до РФ “на лікування”.

На відповідну схему викрадення дітей уряд РФ виділив близько 1,5 млрд рублів. Процес очолює міністерство охорони здоров’я РФ за кураторства уповноваженої президента РФ Володимира Путіна з прав дітей Марії Львової-Бєлової, якій 17 березня суд у Гаазі видав ордер на арешт.

“Хоча фактично якісні медогляди не відбуваються. Левова частина коштів розкрадається на кількох рівнях. Зокрема окупаційними адміністраціями та групами медиків, які прибувають з території РФ для проведення “медоглядів”. Такі заходи є профанацією та прикриттям для викрадення дітей”, – розповіли у ЦНС.

Раніше повідомлялося, що, за офіційними даними України, під час війни з тимчасово окупованої Росією території загарбники депортували 16 000 дітей, багато з яких були відправлені друзями і родичами, які прагнуть збагатитися за рахунок “усиновлення”.

Як повідомляється, наразі українська влада поінформована про місцезнаходження приблизно 10,5 тисячі викрадених дітей. Водночас повернути в Україну вдалося лише близько 300. Існують побоювання, що реальне число депортованих до Росії дітей – набагато більше.

Зокрема, у звіті ОБСЄ, підготовку якого ініціювали 45 країн-учасниць у межах “московського механізму” для розслідування депортації дітей з територій України, мовиться, що РФ скоїла воєнний злочин, переміщуючи українських дітей з України.

Депортації до Росії та на території, контрольовані РФ, також можуть вважатися злочинами проти людяності, – зазначається у документі.

“Точні цифри поки що залишаються неясними, проте факт масштабних переміщень не заперечується ні Україною, ні Росією”, – наголосили троє експерток.

У доповіді наголосили, що після примусового перевезення на територію РФ українські діти “зазнають впливу проросійських інформаційних кампаній”, що часто є так званим “тотальним перевихованням”.

Вивезення українських дітей на тимчасово окуповані РФ території України або територію РФ є нехтуванням зобов’язаннями відносно створення зобов’язуючих механізмів, передбачених Четвертою Женевською конвенцією, “для відстеження цих дітей, повідомлення про їхнє місцезнаходження та сприяння репатріації або возз’єднанню з їхніми сім’ями” і є порушенням міжнародного гуманітарного права.

Експертки зазначили, що усиновлення українських дітей на території РФ є також несумісним із Четвертою Женевською конвенцією. Як і зміна громадянства дітей з України є порушенням Конвенції про захист цивільного населення під час війни.

В організації закликали Росію негайно припинити депортацію українських дітей, зауваживши, що Міжнародний кримінальний суд також розслідує ці порушення.