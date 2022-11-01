На початку листопада Іран планує передати Росії партію з більш як 200 бойових безпілотних літальних апаратів Shahed-136, Mohajer-6 та Arash-2.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

За даними Міноборони, постачання БпЛА здійснюватимуть Каспійським морем до порту “Астрахань”. Дрони надходитимуть у розібраному стані. Надалі на території Російської Федерації їх зберуть, перефарбують та нанесуть російське маркування, зокрема “Герань-2”.

Також у Міноборони зазначили, що з 13 вересня, коли російські окупанти вперше застосували проти України іранські дрони-камікадзе, українські Сили оборони збили понад 300 таких безпілотних літальних апаратів.

Крім того, за даними видання CNN, Іран готується відправити Росії приблизно 1000 додаткових одиниць зброї, зокрема балістичні ракети малого радіуса дії “земля-земля” і більше ударних безпілотників для використання у широкомасштабній війні проти України. Це постачання ретельно відстежується, адже це буде перший випадок, коли Іран надсилатиме до Росії передові високоточні керовані ракети, що може дати Росії значні переваги на полі бою.

Це нове постачання ознаменує значне збільшення підтримки Іраном військових зусиль Росії. Утім, точні терміни, коли вантаж прибуде до Росії, невідомі. Проте офіційні особи вважають, що зброю точно буде доставлено до кінця цього року. За словами офіційних осіб, остання партія зброї з Ірану до Росії містила у собі близько 450 безпілотників, які росіяни вже застосували в Україні.