В січні-квітні поточного року коронавірусна хвороба була другою причиною смерті населення в Києві.

Про це свідчаться дані Головного управління статистики у Києві.

За оцінкою управління, станом на 1 травня поточного року в Києві мешкали 2 млн 953 тисячі 956 осіб. За січень-квітень населення скоротилося на 8224 особи через природне та міграційне скорочення.

За цей проміжок часу в столиці померли 16148, що на 5302 особи більше, ніж за січень-квітень минулого року (10846).

Серед причин смерті населення міста перше місце посіли хвороби системи кровообігу (8599 випадків, 53,3%). Коронавірусна інфекція COVID-19 призвела до смерті 3347 осіб (20,4%). Через новоутворення загинули 1799 осіб (11,1%).