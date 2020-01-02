На військовому полігоні "Широкий лан" (Миколаївська область) сталася пожежа, в результаті якої постраждав військовослужбовець.

Про це сьогодні поінформували в прес-службі Міністерства оборони України.

Інцидент стався 31 грудня 2019 року в наметовому містечку.

“31 грудня 2019 року близько 05:30 на території наметового містечка 235 міжвидового центру підготовки військових частин та підрозділів спалахнув намет, через порив вітру вогонь перекинувся на два інших. Внаслідок цього, згоріло загалом три намети”, – сказано в повідомленні.

У результаті пожежі один військовослужбовець отримав опіки і зараз знаходиться в госпіталі. Його стан задовільний.

За даним фактом проводиться службове розслідування.

Полігон “Широкий лан” – загальновійськовий полігон першої категорії, розташований на півдні України, в Миколаївській області, в 40 км від міста Миколаєва.

Цей полігон є одним із двох в Україні (разом із Яворівським), які підходять для проведення міжнародних військових навчань. Він неодноразово використовувався як місце проведення наземної фази міжнародних навчань “Сі Бриз”.