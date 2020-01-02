Про це сьогодні поінформували в прес-службі Міністерства оборони України.
Інцидент стався 31 грудня 2019 року в наметовому містечку.
“31 грудня 2019 року близько 05:30 на території наметового містечка 235 міжвидового центру підготовки військових частин та підрозділів спалахнув намет, через порив вітру вогонь перекинувся на два інших. Внаслідок цього, згоріло загалом три намети”, – сказано в повідомленні.
У результаті пожежі один військовослужбовець отримав опіки і зараз знаходиться в госпіталі. Його стан задовільний.
За даним фактом проводиться службове розслідування.
Полігон “Широкий лан” – загальновійськовий полігон першої категорії, розташований на півдні України, в Миколаївській області, в 40 км від міста Миколаєва.
Цей полігон є одним із двох в Україні (разом із Яворівським), які підходять для проведення міжнародних військових навчань. Він неодноразово використовувався як місце проведення наземної фази міжнародних навчань “Сі Бриз”.
- Раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань (ДБР) розслідує кримінальне провадження про можливу розтрату 37 мільйонів гривень при будівництві містечка на території полігону “Широкий лан” у Миколаївській області.