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На полігонах РБ триває підготовка підрозділів 1-ї танкової армії РФ – Генштаб

Заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов заявив, що нині на полігонах РБ триває підготовка підрозділів 1-ї танкової армії РФ.

Четвер, 1 грудня 2022, 19:21
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Про це він зазначив під час онлайн-брифінгу представників Сил безпеки та оборони України в Military Media Center 1 грудня 2022 року.

Так, на полігонах РБ триває підготовка підрозділів 1-ї танкової армії західного військового округу збройних сил РФ. Громов зауважив, що й надалі РБ продовжить брати участь у російській агресії проти нашої держави.

“Насамперед надаючи РФ свою територію та повітряний простір, запаси боєприпасів та матеріально-технічних засобів”, — пояснив Громов.

Водночас, за його словами, на території РБ ознак формування противником наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил РБ продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах.

Зауважимо, що в Україні триває 281-ша доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу, станом на 30 листопада, українські воїни ліквідували понад 89 тисяч російських окупантів та знищили тисячі одиниць ворожої техніки.

Окрім цього, за минулу добу українські захисники відбили дванадцять атак противника у Луганській та Донецькій областях.

Теги: бригадний генерал Громов, Генштаб, Громов, розвідка, ситуація на фронті, територія рб

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