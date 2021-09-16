Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
Група туристів із 12 чоловік, двоє з яких діти, зупинилася на привал та почали розводити багаття. Майже одразу стався вибух.
Четверо туристів отримали травми, ще двоє загинули.
Рятувальники одразу оголосили збір для пошуково-рятувальних відділень Ворохта, Верховина, Яремче, Заросляк, Косів та Івано-Франківськ.
“О 00:45 рятувальники розпочали супровід першої постраждалої особи. 01:15 рятувальниками пошуково-рятувального відділення розпочато супровід учасників групи, які не зазнали травмувань”, – йдеться у повідомленні ДСНС.
Також на ношах впустили з гір одну важкопостраждалу особу; двох інших постраждалих, а також двох дітей, які перебували у задовільному стані, рятувальники транспортували автомобілями підвищеної прохідності.
- 15 серпня група волонтерів знайшла шестирічного Олексія Стефанціва, який вчора заблукав на Говерлі. Дитину виявили на маршруті в бік гори Кукул. Нагадаємо, що Олексій загубився 14 серпня близько 19:05 під час підйому по зеленому маршруту на гору Говерла поблизу смт Ворохта у складі групи туристів з міста Коломия. Він відстав від групи та заблукав.