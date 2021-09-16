Пізно ввечері 15 вересня під час привалу групи туристів на полонині "Під Берди" поблизу села Вороненка Надвірнянського району стався вибух.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Група туристів із 12 чоловік, двоє з яких діти, зупинилася на привал та почали розводити багаття. Майже одразу стався вибух.

Четверо туристів отримали травми, ще двоє загинули.

Рятувальники одразу оголосили збір для пошуково-рятувальних відділень Ворохта, Верховина, Яремче, Заросляк, Косів та Івано-Франківськ.

“О 00:45 рятувальники розпочали супровід першої постраждалої особи. 01:15 рятувальниками пошуково-рятувального відділення розпочато супровід учасників групи, які не зазнали травмувань”, – йдеться у повідомленні ДСНС.

Також на ношах впустили з гір одну важкопостраждалу особу; двох інших постраждалих, а також двох дітей, які перебували у задовільному стані, рятувальники транспортували автомобілями підвищеної прохідності.