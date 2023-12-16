На польсько-українському кордоні на КПП "Краківець-Корчова" сьогодні 16 грудня помер водій машини, яка стояла в черзі через страйк польських перевізників.

Цю інформацію підтвердив віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін.

“Водія забрала швидка, дорогою до лікарні він помер. Поки мені не відомо, з якої він компанії”, — зазначив Балін.

Це вже третій випадок смерті українського водія з початку блокування українсько-польських пунктів пропуску.

11 листопада стало відомо, що у Польщі на парковці неподалік пункту пропуску “Дорогуськ – Ягодин”, очікуючи на перетин кордону помер 54-річний водій вантажівки з України.

23 листопада у Польщі на стоянці неподалік пункту пропуску “Корчова-Краківець”, де відбувається страйк польських перевізників, помер ще один український водій.