Цю інформацію підтвердив віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін.
“Водія забрала швидка, дорогою до лікарні він помер. Поки мені не відомо, з якої він компанії”, — зазначив Балін.
Це вже третій випадок смерті українського водія з початку блокування українсько-польських пунктів пропуску.
11 листопада стало відомо, що у Польщі на парковці неподалік пункту пропуску “Дорогуськ – Ягодин”, очікуючи на перетин кордону помер 54-річний водій вантажівки з України.
23 листопада у Польщі на стоянці неподалік пункту пропуску “Корчова-Краківець”, де відбувається страйк польських перевізників, помер ще один український водій.