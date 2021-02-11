На польсько-українському кордоні впродовж декількох днів затримали понад сотню іноземців із фальшивими дозволами на працю в Польщі.

Про це повідомила речниця Бескидського відділу прикордонної служби, майор Ельжбєта Пікор.

За її словами підробками хотіли скористатися громадяни Молдови та України, які перетинали кордон на підставі біометричних паспортів.

Вони також представили додаткові документи з інформацією про умови і місце працевлаштування в Польщі.

“Оскільки метою їхнього приїзду мала бути праця в Польщі, вони також показали заяви про доручення праці. Перевірка їх показала, що заяви були цілковито підроблені. На основі цих документів вони мали працювати обслуговуючим персоналом у готелях та працівниками складів в околицях Лодзі і на заході Польщі. Іноземці призналися у використанні підроблених документів, стверджуючи, що це для них була перепустка на в’їзд до країн Європейського Союзу”, – зазначила речниця Бескидського відділу прикордонної служби.

Іноземці добровільно згодилися на покарання у вигляді шести місяців позбавлення волі з дворічним випробувальним терміном. Прикордонники повернули їх до України.

Зазначається, що це була найчисельніша група людей з підробленими документами, затримана впродовж останніх років.